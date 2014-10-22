22 октября католики впервые чествуют Иоанна Павла II как святого

22 октября католики чтят память святого Иоанна Павла II (1920-2005), который возглавлял Католическую Церковь в течение 26 лет и 5 месяцев.

Иоанн Павел II стал 264 епископом Рима и первым Папой славянином. Он также был первым в истории понтификом, который посетил Украину в 2001 году.

Украинский визит Иоанна Павла II был 94-м по счету пастырским визитом во время его понтификата. В общем святой Иоанн Павел II совершил 104 поездки по разным континентам планеты и посетил 129 стран. Он совершил беатификацию 1340 блаженных, среди которых 28 украинских новомучеников советского периода, и канонизировал 483 святых. Назначил 231 кардинала со всех континентов. Иоанн Павел II встретился с более чем 1600 главами государств и правительств. Подписал более 100 официальных документов, среди которых 14 энциклик, 45 апостольских писем и 14 апостольских призывов.

Процесс беатификации Иоанна Павла II начался вскоре после его смерти. Несмотря на традицию Католической Церкви, согласно которой беатификационный процесс начинается не менее чем после 5 лет с момента смерти лица, учитывая массовое чествование Иоанна Павла II верными, Папа Бенедикт XVI подписал декрет о начале досрочного беатификационного процесса. Беатификация Иоанна Павла II состоялась 1 мая 2011 года, после того как специальная комиссия подтвердила факт исцеления монахини от болезни Паркинсона благодаря молитвам о заступничестве к Иоанну Павлу II.

Канонизационный процесс завершился 2 июля 2013 года и 27 апреля 2014 года Папы Франциск торжественно провозгласил Иоанна Павла II святым Католической Церкви. В этот день святым было также провозглашено одного из предшественников Иоанна Павла II - Папу Иоанна ХХІІІ.

Рису