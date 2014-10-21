Кажется, что мир потерял осознание ценности человеческой жизни - Папа Римский

Папа Франциск 20 октября провел в Ватикане Консисторию Кардиналов, первоначальным заданием которой было утверждение канонизационных декретов.

Но в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Святейший Отец решил также обсудить со своими ближайшими сотрудниками результаты встречи Апостольских Нунциев, которые служат в этом регионе, что состоялась в Ватикане 2-4 октября, перед началом Синода. Поэтому, на консисторию были приглашены Главы Восточных Католических Церквей, которые действуют на Ближнем Востоке, и некоторые сотрудники Государственного Секретариата.

Двое блаженных, которые провозглашены святыми, и в отношении которых в ближайшее время состоится торжественная канонизация, - это священник-миссионер индийского происхождения Джозеф Ваз (1651-1711) и итальянская монахиня Мария Кристина от Непорочного Зачатия, в миру Аделаида Брандо (1856-1906).

Открывая встречу, в которой приняли участие более 80 кардиналов, Папа Римский подчеркнул, что посвятил ее «также Ближнему Востоку, а особенно, - положению христиан в этом регионе».

«Нас объединяет желание мира и стабильности на Ближнем Востоке и желание поспособствовать преодолению конфликтов путем диалога, примирения. Одновременно, - добавил он, - мы хотим предоставить наиболее возможную помощь христианским общинам, чтобы поддержать их присутствие в регионе», - отметил Папа Римский.

Ведь «мы не имеем права смириться с мыслью о Ближнем Востоке без христиан».

По словам Папы, причиной тревоги является то, что последние события показывают нам «явление терроризма в измерениях, которых мы раньше даже не могли представить». «Кажется, что потерялось осознание ценности человеческой жизни, кажется, что человеческая личность уже больше ничего не стоит и может быть принесена в жертву в пользу других интересов. И все это происходит, к сожалению, перед лицом безразличия многих», - заметил Глава Католической Церкви, добавляя, что эта ситуация требует «наших настойчивых молитв и адекватного ответа со стороны международного сообщества».

По материалам сайта "Радио Ватикана"