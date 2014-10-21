Церковь не имеет права вмешиваться в политику, но должна проповедовать человеческие ценности - архиепископ-эмерит УГКЦ Любомир

Популизм - пустая речь. В Святом писании написано: и будут наказаны за каждое пустое слово. Об этом отметил архиепископ-эмерит УГКЦ Блаженнейший Любомир (Гузар) в интервью движению «Честно».

Блаженнейший Любомир выразил сожаление, что до сих пор еще есть много кандидатов, которые готовы покупать голоса, а также очень много людей, которые готовы продать свои голоса. «Мы еще должны сделать голосование ответственным. Я понял, что до сих пор очень много гречки и сахара раздается, к сожалению».

Блаженнейший Любомир отметил, что «кроме материального подкупа есть еще то, что называется популизм. «Я бы то назвал пустая речь. В Священном писании написано: и будут наказаны за каждое пустое слово. А популизм то есть пустые слова, когда человека убеждают не вещественными аргументами, а красивыми словами», - отметил он.

Архиепископ сказал, что после Майдана многие люди очнулись, поняли, кто они есть, однако их еще нужно воспитывать.

«Во многом это зависит от церкви. Она не имеет права мешаться в политику. Церковь не должна проповедовать за конкретного кандидата, но должна проповедовать знания и человеческие ценности, потому что это также часть Божьей истины: каким должен быть тот, кто берет на себя обязательства депутата и каким должен быть тот, кто выбирает. Церковь должна сказать людям: не продавайте свою душу, не продавайте свой голос, сделайте так, чтобы вы не стеснялись когда-то перед собой, перед своими детьми и внуками за то, как вы себя вели», - отметил Блаженнейший.

Он также отметил, что когда граждане проверяют кандидата, то это справедливо. «Это познать объективную правду, за этой правдой говорить и действовать», - считает Блаженнейший Любомир.

«Избиратели должны быть готовы сравнивать и проверять, кого выбирают. Нам не хватает политической культуры, ощущение, что я - обычный гражданин, который не будет входить в политические структуры, несу такую же ответственность за все», - убежден архиепископ.

По материалам департамента информации УГКЦ