Папа Франциск призвал защитить от насилия христиан Ближнего Востока

21:55, 20 октября 2014
Католицизм
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Папа Франциск высказал пожелание, чтобы во время общего публичной консистории, которая началась 20 октября в Ватикане, были сделаны необходимые предложения для защиты христиан Ближнего Востока, которые «при безразличии со стороны многих» встречаются с терроризмом, насилием и преследованием на территории, где родилось и откуда распространилось христианство.

Именно положению верующих этого региона Понтифик решил посвятить свою встречу с кардиналами, сообщает katolik.ru.

Формальным поводом для консистории стало обсуждение будущей канонизации индийского священника бл. Джозефа Ваза, основателя Оратория Святого Креста Чудес в городе Гоа, и итальянской монахини бл. Марии Кристины от Непорочного Зачатия, основательницы Конгрегации сестер искупительной жертвы Иисуса сакраментальной. 17 сентября Понтифик утвердил декреты, касающиеся чудес, совершенных через их заступничество.

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