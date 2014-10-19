Папа Франциск провозгласил блаженным Католической Церкви Папу Павла VI

Папа Франциск провозгласил блаженным Католической Церкви своего предшественника Папу Павла VI. Торжественный акт беатификации состоялся в воскресенье, 19 октября 2014, во время Святой Мессы по случаю закрытия III Чрезвычайной Всеобщей Ассамблеи Синода Епископов, сообщил сайт Радио Ватикана.

Джованни Баттиста Монтиньи - Папа Павел VI, который в течение 15 лет, с 1963 до 1978, осуществлял Петрово служение, родился в г. Кончесио в североитальянской провинции Брешя 26 сентября 1897 года.

В 23 года, получил пресвитерское рукоположение, а в 1923 году поступил на дипломатическую службу Апостольской Столицы, работая в Варшавской Нунциатуре. Впоследствии работал в Государственном Секретариате Святого Престола, а с 1954 года - назначен Архиепископом Милана. Через 4 года святой Иоанн Павел ХХІІ ввел его в Коллегию кардиналов, а в 1963 году Джованни Монтиньи избран Преемником святого Петра, приняв имя Павел VI.

Папа Павел VI основал ватиканский Синод Епископов, ввел Апостольские Путешествия: посетил Святую Землю, Индию, резиденцию ООН, Турцию, Океанию, Уганду и Дальний Восток. Был автором шести энциклик, самые известные из которых социальная «Populorum Progressio», посвященная семье и контролю за рождаемостью "Humanae vitae».

Важным вкладом в современную историю Церкви стала открытость на диалог с другими христианами, в частности, историческая встреча с Константинопольским патриархом и взаимное снятие экскомуник.

Отошел по вечную награду 6 августа 1978 года.