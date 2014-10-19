Папа Римский дал указание опубликовать полный текст итогового доклада Синода епископов

Папа Римский Франциск дал указание опубликовать полный текст итогового доклада Синода епископов РКЦ по проблемам семьи, который в субботу вечером был одобрен синодальной ассамблеей, сообщил официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди.

При этом Папа предложил также обнародовать результаты голосования по каждому пункту этого документа, чтобы всем было ясно, каков уровень поддержки отдельных идей и предложений со стороны синодальных отцов.

По сообщению РИА Новости, в докладе отмечается, что многие вопросы, связанные с реальным положением семьи в современном мире, должны быть более глубоко изучены, имея в виду "различие между объективной ситуацией греха и смягчающими обстоятельствами". Речь, в частности, идет о допущении к таинствам разведенных католиков, повторно вступивших в брак.

По словам Ломбарди, положения доклада, связанные с разведенными католиками и гомосексуалистами, не набрали квалифицированного большинства при голосовании на ассамблее.

Для принятия конкретных решений в октябре 2015 года в Ватикане состоится ординарная ассамблея Синода епископов, в основу решений которой лягут нынешние документы.

"Теперь у нас есть еще год для того, чтобы дать созреть предложенным идеям и найти конкретные решения относительно многих трудностей и бесчисленных вызовов, с которыми приходится сталкиваться семьям", - заявил, закрывая ассамблею, Папа Франциск.