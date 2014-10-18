Папа Франциск направил послание на 500-летие со дня рождения св. Терезы Авильской

Святая Тереза Авильская учит нас, что путь к Богу ведёт также к людям, пишет Папа Франциск в послании к епископу Авилы в день литургической памяти святой Терезы Иисуса, по случаю открытия Юбилейного года пятисотлетия со дня рождения святой кармелитки.

«Тереза Великая «ходила дорогами своего времени с Евангелием в руке и со Святым Духом в сердце». Её духовность была исполнена радостью и молитвой. Радость открытия любви к Богу и к братьям питается молитвой, которая «побеждает пессимизм и подвигает на добрые почины».

Папа Франциск обращает внимание на важность пребывания в собственном времени: мистический опыт святой монахини «не отделял её от мира или от человеческих забот, напротив, он придавал ей новый импульс и мужество для будущих свершений».

Далее Папа Франциск напоминает о призывах святой из дошедших до нас сочинений: «Пришло время отправиться в путь». Эти советы «не теряют своей злободневности»: они служат как отдельным людям на их пути к Богу, так и целым монашеским общинам.

В завершение своего послания Святейший Отец обращается с призывом: «Пусть в культуре временного люди будут жить верностью ‘навсегда’; пусть в мире, лишённом надежды, они покажут плодотворность любящего сердца; пусть в обществе с множеством идолов мы будем свидетелями того, что достаточно лишь одного Бога».

Katolik.ru