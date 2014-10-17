Папа Римский: Молитва прославления Бога дарит нам настоящую радость

Легко молиться, когда просим каких-то благодатей, зато, тяжела молитва прославления, однако, именно она является молитвой истинной радости.

Об этом Папа Римский сказал в Ватикане в своей проповеди 16 октября.

Как подчеркнул Папа Франциск, молитва прославления Господа Бога - это «чистое бескорыстие», которое позволяет нам войти в большую радость.

«Мы очень хорошо умеем молиться, когда что-то просим, а также когда благодарим Господа, но молитва прославления немного тяжелее для нас: не является очень привычным прославлять Господа», - подчеркнул Епископ Рима.

Папа Римский вспомнил, что молитва прославления - это, прежде всего, «молитва радости», а потом - «молитва-воспоминание» о том, что сделал Иисус Христос для человека: как Он ради человека понизился.

По материалам сайта "Радио Ватикана"