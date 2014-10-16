В Руане празднуют 1000-летие крещения короля викингов св. Олафа

Католическая епархия французского Руана празднует в этом году 1000-летний юбилей крещения короля викингов св. Олафа Харальдссона.

19 октября в кафедральном соборе Руана архиепископ Руанский и примас Нормандии Жан-Шарль Декюб возглавит торжественную Мессу в память о знаковом событии. Ему будет сослужить епископ Осло и апостольский администратор Тронхейма Берн Эйдсвиг, пишет kipa/apic.

Мощи св. Олафа будут выставлены для поклонения в крипте руанского собора.

В день крещения св. Олафа в руанской опере выступят французские и норвежские хоры.

Католическая епархия Руана празднует юбилей крещения Олафа по инициативе Лютеранской Церкви Норвегии. Св. Олаф глубоко почитается норвежцами. Они именуют его «вечным королем» своей страны. По словам настоятеля руанского собора Кристофора Потеля, «став христианином, он объединил Норвегию».

Король Норвегии Олаф II Харальдссон – один из самых почитаемых в Норвегии святых – родился в 995 г. в семье вестфольдского конунга Харальда Гренландца. В 1009-1013 г.г. он сражался в Англии сначала на стороне датчан, потом – на стороне англосаксов. В 1014 г. он был крещен в Руане епископом Робертом. В 1015 г. Олаф вместе с епископом Зигфридом выехал в Норвегию, где его провозгласили королем.

Многие годы своей жизни Олаф провел в сражениях, ставших следствием междоусобиц. В 1030 г. в попытке вернуть себе престол он был убит в битве с войском норвежской родовой знати.

Олаф II Харальдссон был канонизирован в 1031 г. «с согласия всего норвежского народа». Он является последним по времени западным святым, почитаемым также и на христианском Востоке как креститель и просветитель норвежцев.

Седмица.Ru