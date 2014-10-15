Сегодня спросим себя: что будет с Божьим народом в конце? Что будет с каждым из нас? - Папа Римский

«Сегодня спросим себя: что будет с Божьим народом в конце? Что будет с каждым из нас?» - этими словами Папа Франциск начал свое поучение во время традиционной встречи с верующими, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане 15 октября.

«И так будем с Господом всегда!», - ответил святой Павел фессалоникийцам, которые спрашивали апостола о том же.

Папа Римский предложил присутствующим задуматься над тем, действительно ли они в это верят. Зато в Книге Откровения святой Иоанн пишет: «И я увидел город святой, новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, приготовленный словно невеста, украшенная для мужа своего».

«Вот кем является Церковь, Папа Римский, - она является Божьим народом, который идет за Иисусом и день за днем готовится к встрече с Ним, как невеста ждет своего жениха».

Как отметил Папа Римский, перед Церковью стоит задача «поддерживать зажженным и хорошо видимым светоч надежды, чтобы он не переставал сиять, как надежный знак спасения».

«Дорогие братья и сестры, - подытожил Папа, - вот чего мы ожидаем: что Иисус вернется. Церковь-невеста ждет своего Жениха! Но мы должны очень искренне спросить себя: мы на самом деле являемся светлыми и вероятными свидетелями этого ожидания, этой надежды? Или наши общины еще живут под знаком присутствия Господа Иисуса и в пылком ожидания Его прихода, выглядят уставшими, зацепеневшими и под бременем трудностей и нежелания. Не грозит ли нам опасность, что у нас кончится масло веры и радости?».

По материалам сайта "Радио Ватикана"