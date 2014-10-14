В Одессу привезут мощи католического чудотворца святого Шарбеля

14 октября в Одессу привезут мощи арабского католического чудотворца святого Шарбеля, где они будут находиться в храме прихода Святого Андрея УГКЦ.

Греко-католический храм, расположенный на ул. Гимназической, 22/24, будет открыт для всех, кто желает исцелиться и помолиться, с 9:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба Одесского экзархата УГКЦ.

«Ливанский святой монах Шарбель получил от Бога дар исцелений и начал помогать людям еще при жизни, - говорит настоятель церкви Святого Андрея о. Руслан Евстафий. - В Одессе его мощи уже бывали, и верующие смогли сами убедиться в большой силе этого чудотворца».

Святой Шарбель жил аскетической жизнью христианского подвижника в Ливане в 1828-1898 гг. После нескольких лет служения в монастыре святого Марона Шарбель стал отшельником на горе Анна. Был канонизирован католической церковью в 1977 году.

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