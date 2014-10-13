Католическая Церковь беатифицировала францисканца, умученного в XVII веке

Священник Франческо Дзирано(1564-1603), францисканский монах, с которого живьем сняли кожу в Алжире после того, как он отказался отречься от Христианской веры, беатифицирован Католической Церковью.

Церемония причисления монаха-мученика к лику блаженных Католической Церкви прошла в Сассари, Сардиния, 12 октября. Ее возглавил кардинал Анджело Амато, префект Конгрегации канонизации святых, который совершил по этому случаю торжественную Мессу, сообщило информационное агентство CWN.

Франческо Дзирано поехал в Алжир, надеясь выкупить находившихся там христианских рабов, но в результате окончил жизнь мучеником, погибнув от рук воинственных мусульман.

«Мы благодарим Бога за этого священномученика, героического свидетеля Евангелия! — сказал Папа Франциск после своего традиционного молитвенного обращения Angelus 12 октября. — Его мужественная преданность Христу была актом большого красноречия, особенно для тех времен жестокого преследования христиан».

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