Глава УГКЦ: Украина терпит, но мы не теряем надежды

Украина погружена в большую боль. Несмотря на перемирие, было убито более 50 украинских военных и много гражданских лиц - напомнил Блаженнейший Святослав Шевчук, который участвует в заседаниях Синода Епископов в Ватикане.

Он также выразил сожаление относительно того, что и на международном уровне не удалось перейти от прекращения огня к миру.

«Для нас перемирие не является самоцелью. Наше стремление - это мир», - отметил в интервью для Радио Ватикана глава УГКЦ.

Он также напомнил, что люди хотят свободы и достоинства:

«Мы надеемся, потому, что мы христиане. Эта новая Украина, рождаемая в боли, сочетает в самом понятии народа украинцев, русских, евреев, поляков, венгров. Всех, кто живет в Украине: католиков, православных, мусульман, протестантов, евреев».

Католицький Оглядач