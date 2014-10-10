12 октября в Ивано-Франковске состоится Крестный ход за мир в Украине.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, об этом проинформировал Митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир (Вийтишин) во время сборов протопресвитеров архиепархии, что произошли недавно.

«Мы хотим соединиться в общей молитве за мир на Родине. Призываю духовенство участвовать в этом молитвенном мероприятии...» - подчеркнул Митрополит, обращаясь к протопресвитерам архиепархии.

Начнется Крестный ход мира в Мемориальном сквере в воскресенье в 15.00 Панихидой по погибшим на Майдане и во время АТО военным. Далее ее участники пройдут по улице Независимости. Завершится шествие на площади Рынок крупным совместным экуменическим Молебном к Пресвятой Богородице за мир в Украине.