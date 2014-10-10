Глава УГКЦ подарил Папе Франциску книгу о детях украинских эмигрантов

9 октября на встрече со Святейшим Отцом Франциском Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, подарил ему книгу "Дети эмигрантов о себе". В издание вошли письма детей к своим родителям, которые выехали за границу в поисках работы. На ее страницах боль детей, истории об их жизненных и детских размышления.

Находясь в Ватикане для участия в Папском Синоде о семье, Блаженнейший Святослав таким образом решил вспомнить также проблему воспитания и пастырства детей иммигрантов. Известно, что украинцы, 80 процентов из которых женщины, является пятой по численности этнической общностью среди иммигрантов Италии.

Издание вышло в свет на итальянском языке в издательстве Фонда "Мигрантес" по инициативе о. Марка Семегена, пасторального координатора для украинцев греко-католиков Италии.

"Эта книга побуждает Церковь к пастырской работы с детьми иммигрантов и является настоящим вызовом для Церкви", - убежден монсеньор Жан-Карло Перего, директор Фундацеи "Мигрантес" Епископской Конференции Италии.

Департамент информации УГКЦ