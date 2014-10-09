Папа Римский: История каждого из нас - это история греха

Когда молимся, не нужно забывать о своем прошлом, не следует скрывать собственных грехов. Всегда надо помнить, что Господь следует с нами путями нашей жизни.

На этом сосредоточил свое внимание Папа Франциск в проповеди в Ватикане 7 октября.

Папа Римский предложил собранным задуматься над вопросом: «Почему именно я был выбран быть христианином?»

Епископ Рима отметил, что каждый из имеет собственную жизненную историю, однако, очень часто люди живут одним моментом и склонны к тому, чтобы забыть свое прошлое. А история каждого из нас - это история греха, история Божьей благодати, история пути с Богом... Проповедник подчеркнул, что полезно молиться, помня при этом свою историю; "помня, что Господь меня избрал, что Он меня позвал, что Он меня спас".

Когда христианин помнит свою жизненную историю, этим воздает славу Господу Богу, ведь вспоминает, как Всевышний спас его, вырвал от греховной жизни. Именно поэтому апостол Павел ничем не хотел хвастаться, как только собственными грехами и Божьей благодатью, которую получил. Он помнил о своих грехах и о том, что Господь щедро одарил его Своей благодатью и призвал к апостольской жизни.

В заключение Папа Римский призвал всех молиться, помня свою личную историю: о том, "как Господь выбрал нас, как заключил с нами союз, как спас нас и как направляется вместе с нами жизненной дорогой".

По материалам сайта "Радио Ватикан".