Папский Синод о семье: нужна тщательная подготовка к таинству брака

О необходимости более тщательной и большей пасторальной опеки во время подготовки к святому таинству Брака говорили 8 октября на Папском Синоде, который проходит в эти дни в Ватикане. При этом “Церковь не должна бояться уменьшения количества супружеских пар, которые желают получить церковный брак ”. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ в Италии.

“Подготовка к браку должна быть длинной, индивидуальной и строгой. Иначе Церковь рискует наполнять церковные трибуналы делами о признании недействительности брака”, - говорится в сообщении Синода, созванного Папой Франциском.

“Нужна тщательная подготовка к браку, чтобы он было не только действительным, но и плодоносящим. Супруг нельзя рассматривать только как цель, к которой нужно стремиться. Он прежде всего является путем к высшей цели, путем личного роста и развития в паре с другим лицом. Супружеская жизнь является настоящим призванием, которое требует верности, чтобы стать истинным местом развития и сохранения человеческого общества”. Именно поэтому “супружескую пару на протяжении всей ее семейной жизни должно постоянно сопровождать ревностное пастырское служение Церкви”.

Напомним, что УГКЦ на Папском Синоде представляет Глава Церкви Блаженнейший Святослав. Вчера в своем докладе перед синодальным отцам он говорил об актуальных проблемах и первоочередных задачах семейного пастырства в украинских реалиях.