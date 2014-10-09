Лорд Паттен: ватиканские масс-медиа должны использовать новые технологии

Завершилось первое заседание Комиссии по ватиканским масс-медиа, возглавляемой лордом Крисом Паттеном, сообщает Радио Ватикана.

Лорд Паттен отметил, что для средств массовой информации сегодня очень важно идти в ногу с меняющимися технологиями. Это особенно заметно в диалоге с молодежью, которая получает информацию иными способами, нежели старшее поколение, не оставившее традиционных способов.

Необходимо обеспечить действенность коммуникации посредством новых технологий: таким образом «чудное послание Католической Церкви сможет быть передано так, чтобы оно наиболее результативно достигло молодежи». «Нами движет нравственная забота о том, чтобы лучше осуществлять коммуникацию»,- сообщил Крис Паттен.

В центре внимания Комиссии – Радио Ватикана, Ватиканский телецентр, газета «Оссерваторе Романо».