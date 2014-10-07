В Ватикане начался Чрезвычайный Синод о семье

В Ватикане 5 октября начались заседания III Чрезвычайной ассамблеи Синода Епископов, на котором епископы из разных стран мира будут обсуждать актуальные проблемы и вызовы семьи в современном мире. О специфике семейной жизни и супружества в Украине участникам Синода расскажет Блаженнейший Святослав, глава УГКЦ.

Открывая Синод, Папа Франциск призвал докладчиков «высказываться искренне и слушать со смирением». «Каждый должен говорить то, что чувствует. После последней консистории (февраль 2014 года), на которой мы обсуждали тему семьи, один кардинал написал мне, что не все кардиналы имели смелость говорить о некоторых проблемах в присутствии Папы, боясь, что он думает иначе. Это не хорошо и не является настоящей синодальностью. Нужно говорить все, что в Господе чувствуем необходимым сказать», - сказал Святейший Отец, обращаясь к синодальным отцам.

Одновременно Папа Франциск подчеркнул, что участники Синода должны с уважением и открытым сердцем слушать своих собратьев. «Именно эти два аспекта определяют синодальность... Я прошу вас выражать свои мысли спокойно и в мире, ведь присутствие Папы на Синоде всегда является гарантией сохранения веры», - сказал Римский Первосвященник.

Главной темой Синода является пастырская опека разведенных, однако участники также обсудят однополые браки и контрацепцию. Работа Синода продлится до 19 октября. В завершение будет опубликован документ, который суммирует главные темы, а также станет базовым документом для последующей работы Ассамблеи в 2015 году.

Департамент информации УГКЦ