На праздник Покрова в УГКЦ военнослужащие будут молиться за мир

16:05, 07 октября 2014
Католицизм
36

Департамент Патриаршей курии Украинской Греко-Католической Церкви по делам пастырства силовых структур Украины приглашает военнослужащих и всех желающих в село Пирогово возле Киева 14 октября в храм Покрова Богородицы УГКЦ (начало молитвы в 10.00). Об этом сообщает Паломнический центр УГКЦ.

Такая молитва будет проходить 14 октября в храмах тех Церквей и религиозных организаций, которые занимаются пастырской опекой военнослужащих. Во всех секторах зоны АТО, где душпастырствуют священники УГКЦ, в этот день будет отслужен молебен Пресвятой Богородице. Такое решение было принято на заседании Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

По материалам Департамента информации УГКЦ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter