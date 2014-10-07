На праздник Покрова в УГКЦ военнослужащие будут молиться за мир

Департамент Патриаршей курии Украинской Греко-Католической Церкви по делам пастырства силовых структур Украины приглашает военнослужащих и всех желающих в село Пирогово возле Киева 14 октября в храм Покрова Богородицы УГКЦ (начало молитвы в 10.00). Об этом сообщает Паломнический центр УГКЦ.

Такая молитва будет проходить 14 октября в храмах тех Церквей и религиозных организаций, которые занимаются пастырской опекой военнослужащих. Во всех секторах зоны АТО, где душпастырствуют священники УГКЦ, в этот день будет отслужен молебен Пресвятой Богородице. Такое решение было принято на заседании Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

По материалам Департамента информации УГКЦ