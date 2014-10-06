В Одессе встретили Крест и Икону, подаренные молодежи святым Иоанном Павлом II

4 - 5 октября Католическая Церковь в Одессе принимала Крест и Икону Всемирного дня молодежи. А накануне был организован Съезд молодежи Одесского экзархата УГКЦ под лозунгом «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Участие в мероприятии приняли около 60 молодых людей, священников и монахинь из разных уголков экзархата. Сообщили сестры Воплощенного Слова в Одессе.

В начале Съезда участников поздравил владыка Михаил (Бубнов), Экзарх Одесский УГКЦ. Он призвал молодежь «подготовить почву своих сердец до встречи чрезвычайных реликвий - Креста Господня и Иконы Богородицы, символов Всемирного дня молодежи». Владыка Михаил сопровождал молодых людей в течение всего Съезда: молился, принимал участие в конференциях, ужинал и обедал вместе с участниками, общался со многими лично. В своих проповедях и обращениях он заверил ребят, что Церковь действительно их любит и что они - ее будущее. Также он подчеркнул большое значение Креста, с которого излучают страдание и любовь, и призвал молодежь научиться любить в страданиях.

Добавим, что Крест и Икона Всемирного дня молодежи находились в кафедральном храме Святого Апостола Андрея Первозванного, где проходил Съезд молодежи. В течение дней пребывания реликвий молодежь молилась на Божественной Литургии, Крестном пути, Молебны Богородице. Также проходили конференции, в которых священники и монахи напоминали молодым людям, в чем заключается жизнь блаженствами с Христом, чтобы они утвердились в моральных ценностях и набрались сил жить ими в дальнейшем.

Греко-католическая и римо-католическая молодежь во главе с владыками Михаилом и Брониславом Бернадским процессией пронесли крест по улицам Одессы к римско-католической костел Успения Богородицы, что на ул. Екатерининской. Для Одессы эта процессия была великим свидетельством веры и единства Католической Церкви. Завершилась процессия торжественной Мессой в римо-католическом обряде. Хозяева храма угостили молодежь ужином и пригласили на концерт молодежной группы «Кана», который проходил вечером на центральной улице Одессы - Дерибасовской.

Департамент информации УГКЦ