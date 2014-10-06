Чтобы семья могла расти, она должна питаться словом Божьим - Папа Римский

"Чтобы семья могла расти, она должна питаться словом Божьим", - это отметил Папа Франциск 5 октября на площади Святого Петра в Ватикане.

Перед этим представители монашеской общины Отцов Паолинов, которые занимаются издательской деятельностью, распространили среди паломников 15 тысяч экземпляров Священного Писания. Акция была приурочена 100-летию со дня основания сообщества. В этом контексте Святейший Отец пожелал, чтобы в каждой семье была Библия, но не спрятана в ящике, а чтобы ее перечитывали, как индивидуально, так и совместно.

Молитвенная встреча происходила после Святой Мессы по случаю открытия Чрезвычайной Общей Ассамблеи Синода Епископов.

«Синодальные отцы, которые прибыли со всех концов мира, вместе со мной переживают две насыщенные, обогащенные молитвой, недели слушания и дискуссий на тему: Вызовы пастырства семьи в контексте евангелизации», - вспомнил Папа, призвав верующих «поддержать труды Синода молитвой, призывая материнское заступничество Пречистой Девы Марии».

Комментируя библейские чтения дня Святейший Отец указал на то, что они рассказывают о винограднике, как символе избранного Богом народа.

«Как виноградник, народ требует большой заботы, терпеливой и верной любви. Так Бог поступает с нами, так призваны поступать и мы, пастыри», - отметил Папа, добавив, что забота о семье также является частью труда в винограднике Господнем.

По материалам сайта "Радио Ватикан"