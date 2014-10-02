В УГКЦ состоятся Марийские дни молитвы за Украину

Комиссия по делам мирян УГКЦ по случаю Марийских дней молитвы за Украину, которые пройдут 12 - 14 октября обратилась к верующим, сообщает департамент информации УГКЦ.

"Солидарность людей и манифестация мира сегодня являются особенно важными. Прибавьте к этим манифестациям самое важное - молитву. Обратимся о помощи к Царю царей и Властителяю властителей - Господу нашему Иисусу Христу. Прислушаемся к откровениям Его Матери Пречистой Девы Марии, которая в истории часто появлялась в разных уголках мира (особенно в Лурде и Фатиме) с посланиями для человечества, а также в Украине в разных местах, которые стали чудотворными", - говорится в обращении.

Добавим, что в прошлом году в Ватикане 12-13 октября проходили Марийские дни по случаю Года веры. В воскресенье, 13 октября 2013 года, в 96-ю годовщину фатимских явлений, Святейший Отец совершил Акт посвящения мира Непорочному Сердцу Марии. Об этом просила в 1917 году богоматерь в Фатиме, а также просила молиться об обращении России.

По убеждению Комиссии сочетание памяти трех событий (25-я годовщина легализации УГКЦ, 97-я годовщина явлений в Фатиме и праздник Покрова Пресвятой Богородицы) является важной возможностью, чтобы верные вместе попросили Господа Бога по молитвам Пресвятой Богородицы о расцвете Украины.

По материалам Департамента информации УГКЦ.