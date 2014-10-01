Папа Римский в октябре просит молиться за мир

«За то, чтобы Господь подал Свой мир регионам мира, которые больше всего страдают в результате войны и насилия», - таким является общее намерение, предназначенное Папой Римским на октябрь для членов «Апостольства молитвы» и для тех, кто молится о намерениях Папы.

А евангелизационное намерение посвящено Всемирному миссионерскому дню, который Церковь будет отмечать в третье воскресенье этого месяца. Оно звучит: «За то, чтобы Всемирный миссионерский день пробудил у каждого верующего пыл и усердие в несении Евангелия всему миру».

По материалам сайта "Радио Ватикан"