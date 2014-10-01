Апостольские нунции с Ближнего Востока соберутся в Ватикане

Апостольские нунции, которые представляют Апостольский Престол на Ближнем Востоке, соберутся в Ватикане 2-4 октября. Они встретятся с руководством Государственного секретариата и Папой Франциском.

В последний день ватиканского заседания по проблеме Ближнего Востока к ним присоединятся: кардинал Госсекретарь Пьетро Паролин; субститут Апостольского Престола, Архиепископ Анджело Бечу, и секретарь по отношениям с государствами Архиепископ Доминик Мамберти. Присутствовать будут также руководители и сотрудники ватиканских дикастерий, занимающихся ближневосточными вопросами: из Конгрегации по делам Восточных Церквей, Папских Советов по межрелигиозному диалогу, содействию христианскому единству, пастырству эмигрантов и путешественников, "Justitia et Pax" и "Cor Unum".

На встрече будут присутствовать нунции в Иордании и Ираке, Иране; Ливане; Египте; Израиле, Иерусалиме и Палестине; Сирии и Турции, а также при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве, и при Европейском Союзе. Об этом сообщает Католический обозреватель.

РИСУ