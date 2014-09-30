Папа Римский - о борьбе между Богом и дьяволом: "Эта борьба является ежедневной реальностью жизни христианина"

"То, что дьявол нам предлагает, он пытается представить как нечто хорошее, но его истинное намерение - это уничтожить человека. А Божьи ангелы воюют против сатаны и нас оберегают".

Об этом сказал Папа Римский Франциск 29 сентября, в Ватикане, во время проповеди по случаю памяти святых Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила.

Проповедник отметил, что литургические чтения этого дня подают для размышлений очень важные темы: видение славы Божьей из книги пророка Даниила, борьба архангела Михаила и его ангелов против дьявола и поражение сатаны и также видение открытых небес, о чем рассказывает Иисуса Христос Натанаилу.

Говоря о борьбе между Богом и дьяволом, Папа отметил, что, в первую очередь, сатана пытался уничтожить Богочеловека, родившегося от Пресвятой Богородицы, ведь Он является совершенным человеком. А вместе с тем, его желание уничтожить все человечество в целом и каждого из нас в частности.

Папа Римский отметил, что многие дегуманизационные проекты человека, кроме личных грехов, - это дело исключительно дьявола, ведь он ненавидит людей и желает их погибели. А Божьи ангелы оберегают человека от сил злого духа. Они оберегали Иисуса Христа, Который воплотился в человеческом теле, Который является воплощением совершенного человека, они и оберегают каждого из нас.

Папа Римский подчеркнул, что обязанностью каждого является оберегать человека: оберегать его в себе, оберегать человека-Иисуса, который является также и Истинным Богом, Который дает жизнь всем людям.

Вернувшись к теме борьбы между дьяволом и Богом, Папа Франциск вспомнил, что эта борьба является ежедневной реальностью жизни христианина, "ведь она идет в нашем сердце, в нашей семье, в нашем народе, в наших церквях..." Но обязанность бороться и выиграть Господь, в первую очередь, дал Своим ангелам.

В заключение Епископ Рима призвал молиться Божьим ангелам, в частности к Архангелу Михаилу, чтобы он продолжал бороться и оберегать самую большую тайну человечества: Слово стало Плотию, умерло и воскресло.

По материалам сайта "Радио Ватикан"