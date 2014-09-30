В Минске основана католическая богословская Академия имени Иоанна Павла II.

26 сентября на внеочередном заседании Конференции католических епископов Беларуси был рассмотрен и принят текст устава Высшей духовной научного учреждения «Теологическая академия имени святого Иоанна Павла II» Римско-Католической Церкви Беларуси.

Новое учебное заведение будет располагаться в Минске.

Академия основана Конференцией католических епископов Беларуси. Основной целью Академии является подготовка специалистов с высшим образованием различных степеней и научных работников высшей квалификации, в том числе священников, для религиозной деятельности Римско-Католической Церкви в Беларусии.

Основной задачей Академии является обучение студентов в области теологии, а также библеистики, канонического права, истории, литургики, катехизации, философии, этики, религиоведения, средств массовой коммуникации, социального учения и служения, семьи, иностранных языков и других дисциплин согласно с нормами и учению Римско-Католической Церкви.

Представители Церкви также обратятся к соответствующим государственным органам для государственной регистрации новой Высшей духовной учебного заведения.

Седмица.Ru