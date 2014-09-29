Глава УГКЦ в Австралии освятил часовню Покрова Пресвятой Богородицы

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) 29 сентября освятил часовню Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ в так называемой Мариины Долине (Marian Valley), недалеко от города Брисбен.

Мариина Долина основана для почитания Пречистой Девы Марии. Здесь разные конфессии, религиозные общины разных национальностей имеют свои часовни Успения, к которым совершают паломничества.

Часовню УГКЦ в Марииной Долине основали прихожане Покрова Пресвятой Богородицы в городе Брисбен.

«Это действительно большая благодарность Господу Богу, - сказал Предстоятель к верующим, - которую мы должны составить сегодня за то, что первую встречу с вашим приходом я имею здесь. В Евангелии мы слышали, как Мария встретила Елизавету. И про таинственный поцелуй, который Дева Мария дала ей... Молясь здесь мы чувствовали присутствие Святого Духа, чувствовали дух единения, дух счастья, дух мира. Пречистая Дева поцеловала нас своим таинственным поцелуем».

«Пусть Дева Мария держит под своим Покровом каждого из вас. Пусть здесь будут услышаны все молитвы, которые вы будете приносить к ней. Пусть Она принимает всех нас, ибо нет сильнейшего покрова, сильнейшей заступницы, защитницы чем она. Пусть Пречистая всех нас покроет своим святым омофором», - пожелал Глава УГКЦ.

По материалам Департамента информации УГКЦ