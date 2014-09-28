В Ватикане состоялась встреча пожилых людей с Папой Франциском

Праздник для пожилых людей со всего мира состоялся сегодня на площади Святого Петра: десятки тысяч бабушек и дедушек приехали на специальную встречу с Папой Франциском, организованную Папским советом по делам семьи на тему «Благословение долголетием». В первой части встречи принимал участие и Папа на покое Бенедикт XVI, которого особенно тепло приветствовал перед базиликой его преемник, сообщает русская служба Радио Ватикана.

Многие участники встречи должны были проделать нелегкий путь в Рим – некоторые в инвалидных колясках, многие с тростью. Одна бабушка с гордостью держала перед собой плакат «Мне 106 лет».

Бабушек и дедушек сопровождали дети и внуки. Все они прибыли с одной целью - воздать благодарение Господу жизни. А Папа Франциск в свою очередь поблагодарил этих людей и отдельно – Папа Бенедикта, охотно принявшего его приглашение.

Перед Святой Мессой прозвучали трогательные свидетельства, в том числе и одной пожилой пары беженцев из Ирака. Они вместе уже 51 год. Папа выразил им свою признательность:

«Как прекрасно, что вы сегодня здесь: это дар для Церкви. Мы тоже предлагаем вам нашу дружбу, молитву и конкретную помощь. Насилие в отношении пожилых людей бесчеловечно, так же, как и насилие над детьми. Но Бог не оставит вас, Он – с вами! С Его помощью вы есть и будете памятью для вашего народа, как и для нас, для великой семьи Церкви. Спасибо!»

«Пожилые люди, бабушки и дедушки обладают способностью понять самые трудные ситуации: это великий дар! И когда они молятся об этих ситуациях, их молитва сильна и могущественна».

На бабушек и дедушек возложена важная обязанность «делиться жизненным опытом, семейной историей, историей общины и народа; в простоте делиться мудростью и верой – самым драгоценным наследием».

«Очень полезно навещать пожилых людей. Посмотрите на наших детей: иногда они ленивы и печальны. Пусть навестят старика, и у них поднимется настроение!»

Папа Франциск не обошел стороной проблему одиноких стариков, которых часто отвергают отношением и действиями, которые можно назвать «скрытой эвтаназией». В таких случаях, заметил Папа, командуют деньги:

«Все мы призваны бороться с этой ядовитой культурой отбора! Мы, христиане, вместе со всеми людьми доброй воли, призваны терпеливо строить иное общество, более гостеприимное, более человечное, инклюзивное, где нет надобности выбрасывать человека, немощного телесно и ментально, - общество, которое, собственно, идет в ногу с этими людьми».

«Народ, не оберегающий своих бабушек и дедушек, не имеет будущего», - подчеркнул Папа.

После речи Папы началась Святая Месса. Папе сослужили многочисленные пожилые священники.