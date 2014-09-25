Папа Римский к ООН: Способствовать миру и человеческому достоинству

Папа Франциск призывает все народы способствовать миру и человеческому достоинству.

Об этом говорится в послании к Генеральной Ассамблее ООН за подписью Государственного Секретаря Апостольской Столицы кардинала Пьетро Паролина, которое в среду, 24 сентября, во время открытия 69-й Генеральной Ассамблеи зачитал архиепископ Бернардито Ауза, Постоянный Представитель Святого Престола при резиденции ООН в Нью-Йорке.

Глава Католической Церкви выражает пожелание, что решения, которые ищет международное сообщество, будут способствовать миру между народами, а также благодаря духу братства, которое разделяет радости и страдания, преодоление бедности в мире. Папа уверяет Генеральную Ассамблею в своей духовной близости и надеется, что она станет поводом «для лучшего взаимопонимания и сотрудничества между делегациями» в пользу добра международного сообщества и служением на пользу «прочного мира и процветания каждого народа».

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