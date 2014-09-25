Глава УГКЦ в Канберре провел встречу с представителями власти и оппозиции Австралии

Глава Украинской Греко-Католической Церкви во время пастырского визита в Австралию в здании Парламента встретился с министром социальной политики Австралии Кевином Андрюсом и лидером федеральной оппозиции Австралии Биллом Шортеном.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, во время встре Блаженнейший Святослав поблагодарил министра Андрюса за поддержку, которую предоставляет австралийское Правительство Украине.

Также Глава Церкви поблагодарил чиновника за поддержку украинской диаспоры в Австралии. Кроме того, Блаженнейший Святослав выразил радость, что Австралия решила открыть свое дипломатическое представительство в Украине. Глава Церкви рассказал австралийскому правительственному чиновнику, что для того чтобы посетить Австралию, он должен был получить визу в австралийском консульстве в Москве. По его словам, с открытием посольства откроется новая страница в отношениях между Австралией и Украиной.

В конце встречи министр Кевин Андрюс и Глава УГКЦ обменялись подарками. Господин Андрюс подарил Блаженнейшему стеклянный поднос в аборигенском стиле. А Глава Церкви - презентационное издание о Церкви на английском языке.

После этого Глава УГКЦ встретился с лидером федеральной оппозиции Австралии Биллом Шортеном. Австралийский оппозиционер попросил Главу Церкви рассказать о религиозной ситуации в Украине, в частности о положении еврейских общин. Блаженнейший Святослав подчеркнул, что в Украине нет никаких религиозных конфликтов. Сообщил, что в нас действует Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций, в которую входят представители всех религий и вероисповеданий в Украине. И ВСЦИРО всегда принимает единое решение.

Предстоятель поблагодарил Шортена за поддержку Украины и подарил ему презентационное издание о УГКЦ.

Во встрече также приняли участие: владыка Петр (Стасюк), председатель епархиального совета Мария Яроцкая и генеральный секретарь Мирового конгресса украинцев Стефан Романив.