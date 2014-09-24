Католические монахини мира спели виртуальным хором

В честь 500-летия святой Терезы Авильской 93 монахини из 24 разных стран объединились, чтобы спеть в рамках виртуального хора, — сообщает pravmir.ru со ссылкой на huffingtonpost.com.

В 6-минутном видео монахини поют знаменитые слова матери Терезы «Nada Te türbe» («Пусть ничто не тревожит вас»), соло кармелиток, а также латинскую хвалебную песнь Богородице Salve Regina.

Чтобы голоса монахинь звучали в едином хоре, каждый из голосов пришлось записать отдельно.

Хор кармелиток сопровождает Терезианский оркестр собора св. Иакова в Сиэтле, штата Вашингтон.