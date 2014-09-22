Папа Римский назвал неприемлемыми войны во имя Бога

Папа Римский Франциск, совершивший в воскресенье однодневный визит в Албанию, назвал неприемлемыми войны во имя бога.

"Никто не может прикрываться именем Бога при совершении актов насилия. Никто не может использовать религию для оправдания действий, направленных против фундаментальных прав человека, в том числе на свободу вероисповедания", - сказал понтифик.

По сообщению NEWSru.com, основным событием пастырского визита Папы Франциска в Албанию стала воскресная месса, которую он совершил на центральной площади столицы, носящей имя Матери Терезы.

Главная улица была оформлена портретами 40 албанских католиков-мучеников, погибших за веру. На площади собралось, по оценкам местных властей, около 300 тыс. человек.

Апостольский визит Папы в Тирану стал вторым посещением Албании главами Ватикана. Первым посетил страну в 1993 году святой Иоанн Павел II.