Глава УГКЦ призвал австралийских украинцев не бояться ехать в Украину

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав 18 сентября во время Архиерейской Литургии в храме Иоанна Крестителя в городе Перт (западная Австралия), где находится с душепастырским визитом, рассказал австралийским украинцам в Перте о событиях в Украине.

Сослужил с Главой УГКЦ владыка Петр (Стасюк), Епарх для украинцев-католиков в Австралии, Новой Зеландии и Океании. Молились также вместе с Блаженнейшим семинаристы и преподаватели Пертинской духовной семинарии Римско-Католической Церкви.

«Вы, как и я, долго ждали приезда Патриарха, - обратился к прихожанам епископ Петр в Перте, - но он таки приехал. Он будет разговаривать с нами, будет учить нас. И я вас приглашаю послушать его».

Блаженнейший Святослав поблагодарил украинскую общину в Перте за сохранение украинских традиций, Христовой веры, за верность и любовь к своей Церкви.

Глава Церкви призвал австралийских украинцев не бояться сегодняшних событий в Украине и приезжать, потому что наша страна нуждается в поддержке. «Приезжайте в Украину. Не бойтесь. Вы нам нужны. Будьте с нами», - призвал Предстоятель Церкви верующих в Перте.

В Перте в храм в основном приходят люди первой волны миграции, которые приехали сюда сразу после II Мировой войны (1948, 1949, 1950 гг.), их дети, внуки и правнуки. И не очень много украинцев, приехавших сюда в последние 10-20 лет. Богослужения проходят на украинском и английском языках. Английский язык дает возможность привлечь в Церковь новых людей, австралийцев, которые увлечены восточным обрядом. Так пришел в храм Иоанна Крестителя и диакон Ричард Чарлвуд, который раньше принадлежал к монашеского ордена францисканцев Римско-Католической Церкви. Диакон Ричард очень старается выучить украинский. «Даже если Литургия на английском языке, то прихожане "Господи, помилуй" предпочитают слышать на украинском», - говорит отец Владимир Калинецкий, настоятель храма Иоанна Крестителя в Перте.

Блаженнейший Святослав отметил многолетнее служение отца Владимира. Храм украинцы начали строить в 1959 году, а закончили в 1969-м. В середине 1990-х годов приход начал приходить в упадок. Как рассказывают люди, о. Владимир Калинецький, фактически, спас ее. Он отдал служению в Перте уже 18 лет.

До приезда «своего Патриарха» украинская община в Перте готовилась несколько месяцев.

Шестидесятилетняя госпожа Люба Валега, которая здесь родилась и является членом приходского совета прихода Иоанна Крестителя, говорит, что приезд Патриарха даст их общине «новое дыхание», поднимет «их дух».

В завершении пастырского визита в Перту австралийские украинцы подарили Главе УГКЦ икону. А Блаженнейший Святослав им - антиминс и диск со ста своими вопросами и ответами.

Фото Богдана Вархомея.

По материалам департамента информации УГКЦ