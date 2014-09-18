Папа Франциск 21 сентября совершит однодневный визит в столицу Албании

17 сентября Папа Франциск обратился с просьбой поддержать его апостольское путешествие в Албанию молитвой.

«В следующее воскресенье, с Божьей помощью, я наведаюсь в Албанию. Я решил посетить эту страну, потому что она очень много страдала по поводу ужасного атеистического режима, а теперь осуществляет мирное сожительство между различными религиозными сообществами. Уже теперь искренне поздравляю албанский народ и благодарю за приготовление этого визита. Прошу всех сопроводить меня молитвой под покровительством Матери Божией Доброго Совета», - сказал он.

В воскресенье 21 сентября Папа Римский совершит однодневный Апостольский визит в столицу Албании города Тираны. Небесной покровительницей Албании является Пресвятая Богородица Доброго Совета (Mater Boni Consilii).

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