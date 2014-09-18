Папа Римский решил канонизировать индийского католического священника и итальянскую монахиню

Папа Римский Франциск утвердил решения по канонизации индийского католического священника и итальянской монахини, а также беатификации итальянского епископа и канадской монахини. Об этом сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Папа Римский одобрил и утвердил к публикации декрет о признании действительным чуда, приписанного заступничеству блаженной Марии Кристины Брандо (1856-1906) и утвердил результаты голосования кардиналов и епископов Конгрегации в пользу канонизации блаженного Джозефа Ваза (1651-1711), индийского священника ораторианца, который совершал служение в Шри-Ланке и был беатифицирован в 1995 г. Папой Иоанном Павлом II в ходе апостольского визита на Шри-Ланку. Решение Папы Франциска открывает возможность канонизации этого священника во время апостольской визита Папы Франциска на Шри-Ланку, который ожидается в январе будущего года.

Кроме того, Папа Франциск одобрил публикацию декретов о чудесах, приписанных заступничеству архиепископа Пио Альберто дель Корона (1837-1912) и Элизабет Тюрго (1840-1881).

По материалам сайта "Седмица"