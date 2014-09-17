Папа Римский: Тщетна наша проповедь, если мы далеко от людей и не даем им надежды

Можно произносить прекрасные проповеди, но если мы не около людей, если вместе с ними не страдаем и не даем им надежды, то наши проповеди будут бесплодными. Такое мнение высказал Папа Римский во время Святой Мессы, отправленной в ватиканской резиденции «Дом святой Марты» 16 сентября.

Комментируя отрывок из Евангелия от Луки, в котором рассказывается о воскрешении юноши с Наина, Папа Римский отметил, что Иисус не только воскресил юношу, единственного сына вдовы, но и был рядом с ней. Народ, который это видел, сказал об Иисусе, что «Бог пришел к народу своему».

«Близость и сочувствие - вот так Бог приходит к своему народу, - сказал Папа Франциск. - Когда хотим благовествовать, делиться словом Иисусовым, то мы должны идти именно таким путем...»

«Когда Бог приходит к Своему народу, то всегда посылает ему надежду. Можно блестяще проповедовать Божье Слово - в истории было много замечательных проповедников. Но если они не смогли посеять надежду, то эта проповедь напрасна, она бесплодна», - сказал Папа.

По материалам сайта "Радио Ватикан"