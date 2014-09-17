Глава УГКЦ до 30 сентября будет находиться с душепастырским визитом в Австралии

17 сентября глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) прибыл с душепастырским визитом в Австралию.

Как сообщает департамент информации УГКЦ, Предстоятель посетит ряд городов, где, в частности, проживают многочисленные украинские общины, Перт, Мельбурн, Аделаиду, Канберру, Сидней, Брисбен.

Город Перт стал первым городом, который принимает Блаженнейшего. Представители украинской общины и прихожане украинского храма Иоанна Крестителя встречали Главу УГКЦ в аэропорту с хлебом-солью.

Также Блаженнейшего Святослава на аэродроме приветствовала староста Пертинской аборигенської общины, представительница племени Noongar. Это традиционное приветствие одного из коренных народов Австралии для уважаемых людей мира, которые впервые прибывают на континент.

Госпожа Маруся Яроцкая, председатель епархиального пасторальной совета УГКЦ в Австралии, отметила, что приезд Главы УГКЦ в Австралию - исторический момент. «Сегодня Австралия празднует, она приветствует своего Патриарха», - подчеркнула Мария.

«Как сказал мне владыка Петр, город Перт мои предшественники всегда посещали в последнюю очередь, а мы хотели посетить вас первыми, чтобы показать, что Украинская Церковь является единственной. Все важны. Каждый занимает свое уникальное место. И сегодня как никогда нам нужно быть всем вместе», - сказал Верховный Архиепископ австралийских украинцев.

Следует отметить, что верные Церкви с нетерпением ожидали приезда «своего Патриарха», ведь почти 30 лет их не посещал Глава Церкви. Еще в 1986 году был с визитом Митрополит Иван (Любачивский).

«Это для нас духовное событие. Мы очень долго этого ждали. Это что-то очень светлое», - говорит Мирослава Стасив, которая мигрировала в Австралию еще в 1950 году.

Блаженнейший Святослав отслужит Божественные Литургии на украинском и английском языках, будет иметь встречи с представителями украинской общины, студентами и преподавателями учебных заведений, духовенством Греко-Католической и Римо-Католической Церквей, представителями австралийской власти.

Глава УГКЦ будет находится с душепастырским визитом в Австралии до 30 сентября.