В УГКЦ приняли постановления относительно дальнейшего развития этой Церкви

Департамент информации УГКЦ 16 сентября обнародовал постановление Синода епископов, который 7-14 сентября проходил во Львове (Брюховичах) на тему «Управление Божьими дарами - христианский образ жизни». Как сообщает РИСУ, это одно из направлений Стратегии развития УГКЦ до 2020 года «Живой приход - место встречи с живым Христом».

Участие в Синоде приняли 40 епископов УГКЦ из Украины, стран Центральной и Западной Европы, Северной и Южной Америки и Австралии.

Глава УГКЦ в своем программном докладе проанализировал состояние, в котором сегодня находится УГКЦ, Украинская держава и народ, а также представил актуальные задачи и вызовы, стоящие перед Церковью. В частности, Глава Церкви отметил: «Центральной темой Синода является ответственность за Божьи дары. Посмотрим на эту ответственность в новых обстоятельствах, в которых живет наша Церковь. Посмотрим на те дары, которые до недавнего мы еще не осознавали. Посмотрим на те дары, которыми нас сегодня одаривает Господь Бог». Предстоятель Церкви подчеркнул важность исполнения Стратегии развития УГКЦ до 2020 года «Живой приход – место встречи с живым Христом» и подчеркнул важность пребывания со своим народом, особенно в наибольших его нуждах.

Кроме рассмотрения главной темы Синода, синодальные отцы размышляли над вопросами канонического и административного характера. Так, были рассмотрены проект новой редакции канонов Партикулярного права УГКЦ, Положение о визитаторе (делегате) на территориях, где нет иерархических структур УГКЦ, Духовно-пасторальный правильник для священнослужителей.

Рабочей группе по реализации Стратегии-2020 Синод поручил подготовить материалы и программы, которые помогут Церкви улучшить управление Богом данными дарами на приходском, епархиальном и общецерковном уровнях.

Постановлением Синода епископы УГКЦ должны создать, где еще это не сделано, епархиальные душпастырские советы и советы по экономическим делам, согласно предписаниям Кодекса канонов Восточных Церквей, для, как сказано в документе, «более эффективного и ответственного управления Богом данными дарами».

Для развития богословия УГКЦ Синод постановил поручить Комиссии кадрового обеспечения Киево-Галицкого Верховного Архиепископства в сотрудничестве с Богословским отделом Патриаршей курии проработать программу мероприятий по консолидации и активизации богословской кадровой и академической среды УГКЦ и ее эффективного привлечения к исполнению миссии Церкви на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

Украинскому католическому университету и другим академическим институциям УГКЦ в сотрудничестве с Богословским отделом Патриаршей курии Синод поручил проработать программу «Исследования Предания Киевской Церкви и развития богословия УГКЦ» и практические шаги ее воплощения. Богословскому факультету Украинского католического университета в сотрудничестве с Пасторально-миграционным отделом Патриаршей курии поручено организовать Программу подготовки душпастырей для верных УГКЦ в странах, где нет иерархических структур УГКЦ.

На Синоде говорилось также об улучшении душпастырской опеке семей: обеспечить соответствующую подготовку молодых к супружеской жизни, в частности при посредничестве созданных при иерархиях Центров досупружеской подготовки; разработать Программу душпастырства разведенных, которые живут без Таинства Супружества; необходимость оживить душпастырство семейных пар, особенно молодых семей, многодетных семей, людей пожилого возраста и семей погибших во время Революции достоинства и Антитеррористической операции в Украине 2013–2014 гг.; при приходах и на деканальном и епархиальном уровнях вводить движения за жизнь, программы христианского досуга семей с целью пропагандирования семьи и христианских семейных ценностей в обществе.

Следующий Синод Епископов УГКЦ решено провести 30 августа – 6 сентября 2015 года в г. Ивано-Франковск. Синод утвердил главную тему Синода 2015 года – «Приходское душпастырство и новейшие вызовы». Ответственным за подготовку главной тему назначены Преосвященный владыка Кен (Новакивский) и рабочая группа по реализации Стратегии-2020.

Епископы также размышляли над празднованием юбилейных дат в 2015 году, а именно: 1000-летия со дня смерти святого Владимира Великого и мученической смерти святых страстотерпцев Бориса и Глеба, а также 200-летия со дня рождения светлой памяти отца Михаила Вербицкого, автора музыки гимна Украины.