Папа Римский: Война - это безумие, которое еще и до сих пор не послужило уроком для человечества

«Война - это безумие, которое еще и до сих пор не послужило уроком для человечества».

Об этом Папа Франциск сказал 14 сентября после молитвы «Ангел Господень» с паломниками со всего мира, собранными на площади святого Петра в Ватикане.

Размышление перед молитвой «Ангел Господень» Вселенский Архиерей посвятил празднику Воздвижения Честного Креста, который по григорианскому календарю отмечался 14 сентября. Он подчеркнул, что крест заново возвращает нам надежду. В Исусовом кресте объявилась высшая Божья любовь к человечеству.

После молитвы «Ангел Господень», ссылаясь на субботние посещение австро-венгерского кладбища и военного мемориала в Редипулье на севере Италии с целью почтения памяти всех павших во время всех войн, а поводом для этого было празднование 100-летия начала Первой мировой войны, и вспоминая, что в той войне погибло 8 миллионов молодых воинов и примерно 7 миллионов гражданских лиц, Папа Римский сказал: «Это заставляет нас понять, насколько война - безумие! Безумие, уроки которого человечество еще не усвоило, потому что после нее еще была Вторая мировая война и много других войн, продолжаются они еще и сегодня. Когда же, наконец, мы усвоим этот урок? Призываю всех взглянуть на Распятого Иисуса, чтобы понять, что ненависть и зло преодолевается прощением и добром, что военный ответ только увеличивает зло и смерть!»

По материалам сайта "Радио Ватикан"