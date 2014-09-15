Глава УГКЦ впервые посетит украинцев, которые проживают в Австралии

Впервые в истории глава УГКЦ Блаженнейший Святослав посетит украинцев, которые проживают в Австралии.

Как сообщает РиCУ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ в Австралии, визит начнется 16 сентября и продлится две недели.

Во время своего пребывания в Австралии Блаженнейший Святослав посетит крупнейшие города Австралии и встретится с украинскими общинами, посетит несколько приходов УГКЦ. Также в планах Блаженнейшего Святослава встреча с руководством страны.

Владыка Петр (Стасюк), епископ УГКЦ в Австралии, Океании и Новой Зеландии сообщил, что он и верные с радостью ожидают приезда Главы Церкви. «Сейчас идет подготовка к визиту высокого гостя. Для этого создан специальный комитет. Все верующие с нетерпением ожидают дня, когда вместе будут молиться с Главой УГКЦ», - отметил владыка Петр.

*** Первые группы украинцев начали прибывать в Австралию в 1948 году. Это фактически были люди, которые в результате Второй мировой войны оказались в лагерях на территории Германии и Австрии. Вторая волна эмиграции пришлась на время распада СССР в конце 80-х - начале 90-х годов. Греко-католическая община в Австралии значительно многочисленнее, чем православная.

Существует Украинский пасторальный совет УГКЦ в Австралии, миссия которого – помогать, быть совещательным советом для епископа УГКЦ в Австралии, а также выполнение различной работы общественного характера. Одним из результатов деятельности этого Совета стал Всемирный день молодежи в 2008 году.