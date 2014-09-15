Впервые за 14 лет Папа Римский обвенчал пары в Ватикане

14 сентября в ватиканской базилике святого Петра Папа Франциск возглавил Евхаристическое Богослужение с совершением Таинства венчания. Об этом сообщает Рису со ссылкой на "Радио Ватикан".

Эту привилегию получили 20 итальянских пар с римской епархии. Все они прошли соответствующую подготовку и были выбраны викариатом епархии Рима, представляя 5 секторов епархий и пастырство среди университетских студентов.

Невесты, которые сказали «да» супружеской жизни прошли очень разным жизненным путем. Их возраст от 25 до 56 лет, среди них есть такие, которые уже давно были невестами, и такие, которые познакомились недавно, принимая участие в церковных движениях, есть и такие, которые состояли только в гражданском браке, уже имеют детей, а теперь приняли Святое Таинство супружества.

Папа Франциск не является первым Папой, который прилюдно совершил Святое Таинство Супружества. Святой Иоанн Павел II соединил в браке супружеские пары во время Первой встречи семей со Святейшим Отцом, которая состоялась в 1994 году, а также 15 октября 2000 года, когда в рамках Юбилейного 2000 года отмечался Юбилей семей. Уделения браков в воскресенье 14 сентября входит в рамки приготовления к Синоду Епископов Католической Церкви, посвященному семье.