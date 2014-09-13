Папа Римский заявил, что Третья мировая война "уже началась, частично..."

Папа Римский Франциск в проповеди заявил, что Третья мировая война "уже началась, частично". Он принял участие в торжественной мессе на самом большом в Италии мемориальном австро-венгерском кладбище.

Понтифик прибыл туда утром для участия в церемониях, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны. "Война - это безумие!" - с такими словами он обратился к 10 тысячам верующих, собравшихся, несмотря на дождь, на кладбище в Редипулье на северо-востоке Италии. Здесь похоронены 1000187 погибших в Первой мировой войне, напоминает Corriere della Sera.

В речи, исполненной горечи, Франциск заявил, что "Третья мировая война уже началась, частично..." и подчеркнул, что "войны уничтожают надежды и чаяния поколений". (Цитата по ИТАР-ТАСС.)

Он осудил "все войны всех времен". "Война иррациональна, ее единственный план - принести разрушение... Жадность, нетерпимость, жажда власти - эти мотивы лежат в основе решения начать войну, и очень часто это оправдывается идеологией", - заявил Франциск. (Цитата по Reuters.)

Агентство также напоминает, что за последние месяцы Папа не раз призывал завершить вооруженные конфликты в разных частях мира: в Украине, в Ираке, Сирии, в секторе Газа и странах Африки. В нынешней проповеди Франциск осудил "подстрекателей террористов", но без конкретных указаний на регионы.

По материалам newsru.com