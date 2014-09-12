Синод епископов УГКЦ призвал верующих делиться своими дарами и талантами с ближними

"Мы, христиане, не можем только сами пользоваться дарами, талантами, сокровищами, которые "одолжил" нам Господь. Нужно делиться ими с другими, помогать тем, кто нуждается в этом".

Об этом сказал владыка Давид (Мотюк), епарх Эдмонтонский УГКЦ, комментируя главную тему Синода "Управление Божьими дарами", сообщает департамент информации УГКЦ.

«Мы, христиане, не можем сами только пользоваться дарами, талантами, сокровищами, которые «одолжил» нам Господь. Нужно делиться ими с другими, помогать тем, кто нуждается в этом», – такие слова прозвучали в главном докладе, с которым 10 сентября владыка Давид выступил на третьей сессии Синода епископов УГКЦ.

Тема «Управление Божьими дарами», по мнению главного докладчика, очень актуальна, особенно сейчас, когда секуляризация распространяется по всему миру: в Канаде, Америке, Украине. «Мы часто забываем, что существует Бог. Забываем, что все то, что мы получили в жизни (дары, таланты, сокровища), одолжил нам Господь. Мы, христиане, не можем только сами пользоваться этими талантами. Нужно делиться ими с другими, помогать тем, кто в этом нуждается», – считает он.

Владыка Давид рассказал, что Синод предлагает, чтобы рабочие группы стратегии «Живой приход – место встречи с живым Христом», заслушав главный доклад на Синоде, от имени его членов распространяли его основную мысль. «Наши верующие во всем мире должны понять, как пользоваться Божьими дарами, что с ними делать», – отметил епископ. Например, говорит он, хотя бы один час в неделю можно посвятить посещению больных или пожилых или поделиться куском хлеба с тем, кому нечего есть… В связи с этим он вспомнил слова Матери Терезы: как можно проповедовать Добрую весть голодным.

Епископ убеждает, что важно делиться собственными дарами и талантами не только в своей общине, Церкви, но и за ее пределами.