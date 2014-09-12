Папа Римский расскажет в Европейском парламенте о христианских ценностях современной Европы
12:39, 12 сентября 2014Католицизм
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25 ноября Папа Франциск выступит с речью в Европейском Парламенте. Об этом сообщил президент Европарламента Мартин Шульц и подтвердил директор пресс-центра Ватикана о. Федерико Ломбарди. Тема визита Папы - христианские ценности в современной Европе.
Папа Римский был приглашен еще год назад.
Европейский Парламент в Страсбурге посещал святой Иоанн Павел II. Это событие состоялось 11 октября 1988 года. По этому случаю он также посетил Парламентскую ассамблею Совета Европы.
По материалам сайта "Радио Ватикан"
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