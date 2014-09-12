Папа Римский расскажет в Европейском парламенте о христианских ценностях современной Европы

25 ноября Папа Франциск выступит с речью в Европейском Парламенте. Об этом сообщил президент Европарламента Мартин Шульц и подтвердил директор пресс-центра Ватикана о. Федерико Ломбарди. Тема визита Папы - христианские ценности в современной Европе.

Папа Римский был приглашен еще год назад.

Европейский Парламент в Страсбурге посещал святой Иоанн Павел II. Это событие состоялось 11 октября 1988 года. По этому случаю он также посетил Парламентскую ассамблею Совета Европы.

По материалам сайта "Радио Ватикан"