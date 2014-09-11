Только имея милосердное сердце человек может на самом деле подражать Иисусу Христу - Папа Римский

Только имея милосердное сердце человек может на самом деле подражать Иисусу Христу. Об этом Папа Франциск сказал в своей проповеди во время Святой Мессы 11 сентября.

Проповедник также отметил, что жизнь христианина не является жизнью эгоистичной, зацикленной исключительно на своей собственной личности и личных проблемах, но является даром для других. Только живя свою жизнь как дар, сможем любить наших врагов, к чему призывает нас Господь Иисус.

На эти размышления Папу Римского побудил евангельский отрывок от святого Луки, который в этот день читался во время Службы Божьей в римо-католических храмах, а именно о том, как Спаситель указывает своим последователям путь бескорыстной и безграничной любви, которым они должны идти.

Папа напомнил слушателям о том, что Мессия призывает Своих учеников молиться за тех, кто делает нам зло.

Папа Римский отметил пять действий, в которых наставляет Христос: любите, делайте добро, благословляйте, молитесь и не препятствуйте. А это значит дать себя самого, дать свое сердце тем, которые желают нам зла, которые делают нам зло, нашим врагам. По словам Папы Франциска, в этом и заключается новизна Евангельского благовестия: безграничная любовь даже к врагам.

Епископ Рима подчеркнул, что, по словам Спасителя, мы ничего особенного не делаем, когда любим тех, которые нас любят, ведь так ведут себя также и язычники. Христиане, напротив, призваны любить также и врагов, к тому, чтобы творить добро и давать, не ожидая ничего взамен. Если же будем жить по этому принципу безграничной любви, то велика будет наша награда. Это не простая вещь, однако, это необходимо для того, чтобы следовать за Иисусом. Именно на такой путь приглашает нас Спаситель, именно такой должен быть путь каждого христианина: путь безграничной любви. Мы должны быть такими как наш Небесный Отец, - милосердными, ибо только с милосердным сердцем сможем выполнить все то, что нам советует Господь Иисус.

Также Папа Римский призывает не судить наших ближних. А Христос очень выразительно говорит: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены»! А в завершение призывает: «Простите, и вам простится»!

«Не просто быть христианином», - сказал Папа Франциск, отмечая, что мы можем стать настоящими христианами не через наши усилия, но благодаря Божьей благодати. Итак, каждый день христианин должен молить Бога такими словами: «Господи, дай мне милость стать добрым христианином, доброй христианкой, ибо я сам не в силах этого достичь».

Этой мыслью Папа Римский закончил свою проповедь во время Службы Божьей в «Доме святой Марты в Ватикане.

По материалам сайта "Радио Ватикан"