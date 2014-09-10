Украина истекает кровью! - обращение Синода епископов УГКЦ к мировой общественности

Епископы Украинской Греко-Католической Церкви из Украины и из стран поселений украинцев в Южной, Северной Америке, Австралии и Европы, которые собрались 10 сентября на Священный Синод во Львове, обратились к мировой общественности со словами: «Украина истекает кровью!».

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, верующих всех религий, руководителей государств, людей доброй воли, епископы просят остановить кровопролитие и преступления против человечества, потому что от этого зависит не только судьба Украины, но и мира.

Они просят мировое сообщество: «Перед лицом таких тяжких преступлений мы взываем к совести верующих людей разных религий и вероисповеданий, обращаемся ко всем людям доброй воли руководителей государств и членов мирового сообщества: «Остановите кровопролитие в Украине!»

Как отмечают греко-католические епископы Украины, сегодня молчание или бездействие, нежелание признать всю драматичность ситуации, которая сложилась в нашей стране, могут сделать каждого не просто немым или равнодушным свидетелем, но и соучастником греха убийства.

К ответственности владыки призывают особенно тех, «кого Господь наделил властью принимать необходимые решения на политическом уровне для восстановления мира и безопасности в Европе. А всех верующих и людей доброй воли - к усиленным молитвам за прекращение агрессии и восстановление длительного и всеобъемлющего мира в Украине».

Звернення Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви

Львів-Брюховичі, 10 вересня 2014 року Божого

Ми, єпископи Української Греко-Католицької Церкви з України та з країн поселень українців Південної, Північної Америки, Австралії та Європи, які зібралися на черговий Священний Синод у м. Львові, усвідомлюючи свою відповідальність за повірену нам паству, підносимо голос від імені народу України та волаємо до народів світу: «Україна спливає кров’ю!» Ця мирна суверенна держава зазнала прямого військового вторгнення з боку північного сусіда. Сотні одиниць важкої зброї і техніки, тисячі озброєних найманців та військових регулярної армії Росії перетинають кордони України, сіють смерть і знищення, незважаючи на перемовини про перемир’я та дотеперішні дипломатичні зусилля. Водночас триває нечувана за масштабами ненависті та спотворення істинного стану речей пропаганда, яка є не менше руйнівною, ніж зброя масового ураження.

Увесь світ став свідком, як упродовж останніх місяців на теренах України агресор чинить злочини проти людства. Цілий світ сколихнуло злочинне збиття малайзійського літака, через що загинуло 298 осіб з 10 країн світу. Тисячі людей, зокрема жінки та діти, були безоглядно вбиті; багатьох із них не вдалося навіть гідно поховати. Численні поранені змушені просто чекати смерті через недосяжність медичної опіки. Тисячі людей викрадені та зазнають тортур і привселюдного приниження людської гідності. Сотні тисяч біженців вимушені покинути свої домівки через загрозу їхньому життю і небезпеку смерті. Якщо негайно не зупинити ці злочини, то з настанням зимових холодів кількість жертв зросте в десятки разів. Той, хто вбиває людей в Україні, завтра не завагається повернути свою зброю супроти будь-кого в своїй країні та поза її межами, атакувати будь-яку державу світу.

Перед лицем таких тяжких злочинів ми взиваємо до сумління віруючих людей різних релігій і віровизнань, звертаємося до всіх людей доброї волі, керівників держав і членів світового співтовариства: «Зупиніть кровопролиття в Україні!» Сьогодні мовчанка чи бездіяльність, небажання визнати всю драматичність ситуації, яка склалася в нашій країні, можуть зробити кожного не просто німим чи байдужим свідком, а й співучасником гріха вбивства, що кличе про справедливість до неба, як про це говорить Священне Писання: «І сказав Господь: Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до Мене з землі» (Бут. 4, 10). Як не пригадати також слів святого Івана Павла ІІ, котрий далекого 1979 року в околицях колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау сказав: «Відповідальними за війни є не лише ті, хто викликає їх безпосередньо, а й ті, хто не робить усього, що в його силах, щоб відвернути їх». До відповідальності закликаємо особливо тих, кого Господь наділив владою приймати необхідні рішення на політичному рівні задля відновлення миру і безпеки в Європі. А всіх віруючих та людей доброї волі знову закликаємо до усильних молитов за припинення агресії і відновлення тривалого та всеохопного миру в Україні.

Переконані, що Господь є з нами в наших стражданнях і бідах, що Він почує наші спільні благання та молитви, і завдяки скоординованим зусиллям міжнародної спільноти ми зможемо припинити кровопролиття, захистити гідність людини та відновити життєдайний мир.

Блаженніший Святослав (Шевчук),

Верховний Архиєпископ УГКЦ

Високопреосвященний Владика Василь (Семенюк),

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський

Високопреосвященний Владика Володимир (Війтишин),

Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський

Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк),

Архиєпископ і Митрополит Львівський

Високопреосвященний Владика Іван (Мартиняк),

Митрополит Перемисько-Варшавський

Високопреосвященний Владика Лаврентій (Гуцуляк),

Архиєпископ і Митрополит Вінніпезький

Преосвященний Владика Володимир (Ковбич),

Архиєпископ і Митрополит Куритибський

Високопреосвященний Владика Стефан (Сорока),

Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський

Преосвященний Владика Борис (Ґудзяк),

Єпарх Паризької єпархії святого Володимира для

українців візантійського обряду Франції

Преосвященний Владика Браєн (Байда),

Єпарх Саскатунський

Преосвященний Владика Василь (Івасюк),

Єпарх Коломийсько-Чернівецький

Преосвященний Владика Володимир (Ющак),

Єпарх Вроцлавсько-Ґданський

Преосвященний Владика Гліб (Лончина),

Єпарх єпархії Пресвятої родини з осідком у Лондоні

Преосвященний Владика Давид (Мотюк),

Єпарх Едмонтонський

Преосвященний Владика Дмитро (Григорак),

Єпарх Бучацький

Преосвященний Владика Кен (Новаківський),

Єпарх Нью-Вестмінстерський

Преосвященний Владика Мирон (Мазур),

Єпарх єпархії Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

Преосвященний Владика Михаїл (Колтун),

Єпарх Сокальсько-Жовківський

Преосвященний Владика Павло (Хомницький),

Єпарх Стемфордський

Преосвященний Владика Петро (Стасюк),

Єпарх Мельборнський

Преосвященний Владика Річард (Семінак),

Єпарх Чиказький

Преосвященний Владика Степан (Хміляр),

Єпарх Торонтонський

Преосвященний Владика Тарас (Сеньків),

Єпарх Стрийський

Преосвященний Владика Ярослав (Приріз),

Єпарх Самбірсько-Дрогобицький

Преосвященний Владика Богдан (Дзюрах),

Єпископ Курії Верховного Архиєпископа,

Секретар Синоду Єпископів УГКЦ

Преосвященний Владика Петро (Крик),

Апостольський Екзарх Німеччини та Скандинавії

Преосвященний Владика Василь (Тучапець),

Екзарх Харківський

Преосвященний Владика Йосафат (Говера),

Екзарх Луцький

Преосвященний Владика Михайло (Бубній),

Екзарх Одеський, Адміністратор Кримського екзархату

Преосвященний Владика Степан (Меньок),

Екзарх Донецький

Преосвященний Владика Даниїл (Козлинський),

Апостольський адміністратор єпархії Покрова Пресвятої

Богородиці в Аргентині

Преосвященний Владика Іван (Бура),

Апостольський адміністратор Пармської Єпархії

Преосвященний Владика Діонісій (Ляхович),

Апостольський Візитатор для українців

греко-католиків в Італії та Іспанії

Преосвященний Владика Венедикт (Алексійчук),

Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії

Преосвященний Владика Йосиф (Мілян),

Єпископ-помічник Київської Архиєпархії

Преосвященний Владика Євген (Попович),

Єпископ-помічник Перемисько-Варшавської Архиєпархії

Преосвященний Владика Богдан (Манишин),

Єпископ-помічник Стрийської єпархії

Преосвященний Владика Йосафат (Мощич),

Єпископ-помічник Івано-Франківської Архиєпархії

Преосвященний Владика Григорій (Комар),

Єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії

Преосвященний Владика Василій (Лостен),

Єпископ-емерит

Преосвященний Владика Іриней (Білик),

Єпископ-емерит