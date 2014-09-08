Папа Римский приедет в Константинополь ко дню Андрея Первозванного в конце ноября

Папа Римский Франциск посетит Турцию в конце ноября. Как пишет итальянская пресса, эта поездка будет приурочена к празднику небесного покровителя Константинопольской Православной Церкви св. апостола Андрея Первозванного, который отмечается 30 ноября по ново-юлианскому календарю.

По информации газеты «Репубблика», папский визит займет два дня, 29 и 30 ноября: понтифик прибудет сначала в Анкару, а затем отправится в Стамбул. В то же время, отмечает издание, если приглашение от Патриарха Варфоломея было прислано Папе уже давно, то турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока такового не посылал.

Если визит состоится, он станет пятой зарубежной поездкой Папы Франциска.

«Репубблика» сообщает, что Папа Франциск также хотел бы посетить Армению. Однако в преддверии поездки в Турцию, у которой сохраняются напряженные отношения с этой страной из-за непризнания турками геноцида армян в годы Первой мировой войны, эти планы не предаются широкой гласности. В 2015 исполняется сто лет с начала массового истребления армян в Османской империи.

По материалам сайта "Благовест-инфо"