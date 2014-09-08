По улицам Львова молодежь пронесла крест и икону, которые подарил Иоанн Павел II

По центральным улицам Львова 7 сентября прошел молодежный крестный ход. От Римско-Католической архикатедры к Архикатедрального собора святого Юра молодежь Львова пронесла крест и икону, которые молодым людям всего мира подарил Иоанн Павел II.

Как сообщает Католический обозреватель со ссылкой на ZIK-Стрим, к шествию присоединилось много молодежи и духовенства. Представители разных сообществ и организаций по очереди несли крест. Во дворе собора св. Юра община Римско-Католической Церкви передала крест и икону, которые являются символами Мировых дней молодежи, общине Греко-Католической Церкви.

«Я сегодня здесь, потому что привезли крест, который путешествует по всему миру, по тем городам, где проходят Международные дни молодежи. Сегодня воскресенье и этот день для Бога, поэтому я очень хотела быть здесь, вместе с молодежью. О событии узнала в Интернете на страницах УГКЦ и сразу организовала свое время, чтобы быть здесь», - рассказала прихожанка Наталья.

В Украину крест и икона прибыли в рамках подготовки к всемирному дню молодежи, который состоится в Кракове в 2016 году. Основателем Мировых дней молодежи является Иоанн Павел II, который в 1984 году подарил молодежи мира крест, а в 2004 году - икону.

«На протяжении сентября крест будет путешествовать по Украине, будет посещать римско-католические и греко-католические приходы», - сообщил заместитель председателя комиссии по делам молодежи Львовской архиепархии Тарас Косарь.

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