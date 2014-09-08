Папа Римский в Ватикане вознес молитву о мире в Украине

В Ватикане, на площади святого Петра, 7 сентября, после молитвы «Ангел Господень» с десятками тысяч паломников со всего мира и римлянами, Папа Франциск вознес молитву за мир в Украине.

«В эти дни сделаны значительные шаги в поиске перемирия в регионах, затронутых конфликтом в восточной части Украины, хоть сегодня я слышал не очень утешительные новости. Однако, выражаю надежду, что те шаги смогут принести облегчение населению и способствовать усилиям, направленным на установление прочного мира. Помолимся, чтобы, в закономерности встречи, начатый диалог смог продолжаться и принести ожидаемые плоды. Мария, Царица мира, молись за нас!», - сказал Папа Римский.

Среди многочисленных украинцев в молитве «Ангел Господень» приняли участие также и студенты-богословы Папского Украинского Института Покрова Пресвятой Богородицы.

По материалам сайта "Радио Ватикан"